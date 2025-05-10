Гол Нино обеспечил «Зениту» победу над махачкалинским «Динамо»

обыграл махачкалинское(1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил Нино с передачи Педро на 37-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Зенит 0:1 Голы: 0:1 Нино (37'), 1:1 Мартин Крамарич (45') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков (Абакар Гаджиев, 78'), Валентин Пальцев, Мохаммад Хоссейннежад (Кирилл Зинович, 84'), Никита Глушков (Сердер Сердеров, 78'), Уссем Мрезигу (Ахмед Джабраилов, 69'), Гамид Агаларов (Ражаб Магомедов, 69'), Эгаш Касинтура Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Юрий Горшков (Саша Зделар, 78'), Густаво Мантуан (Страхиня Эракович, 90'), Вильмар Барриос, Луис Энрике, Лусиано Гонду (Матео Кассьерра, 63'), Педро Родригес (Андрей Мостовой, 63'), Александр Соболев (Нуралы Алип, 90')

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 60-ю очками в активе. «Динамо» Мх — на 11-й позиции с 27-ю баллами.