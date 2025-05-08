Андрей Мостовой: «Динамо» Махачкала — серьезный соперник, потому что это домашняя команда

Полузащитниквысказался о предстоящем матче против махачкалинского

«Конечно, это очень серьезный соперник, потому что это домашняя команда. Всем клубам там очень непросто, в том числе лидерам. Махачкалинцы — очень боевая команда, сто процентов там будет очень-очень тяжело, мы все это понимаем и готовимся с полной ответственностью. Уверены на сто процентов, что это будет непростая игра. Там никому не просто, мы понимаем силу соперника», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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Матч состоится в субботу, 10 мая, и начнется в 17:00 мск.