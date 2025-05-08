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    Лука Раньери«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция
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    Глушаков — о продлении контракта Станковича: Почему им не заняться по окончанию сезона?

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    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном продлении контракта главного тренера Деяна Станковича с московским клубом.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Сейчас бессмысленно продлевать контракт. Почему им не заняться по окончанию сезона, когда будут доиграны и чемпионат, и Кубок? Вдруг команда провалит концовку сезона», — приводит слова Глушаков «СЭ».

    По данным РБК, первый этап переговоров между клубом и тренером прошёл успешно, и окончательное решение ожидается к концу мая.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством команда после 27 туров занимает 4-е место в таблице РПЛ с 51 баллом.

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