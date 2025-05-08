Глушаков — о продлении контракта Станковича: Почему им не заняться по окончанию сезона?

Бывший полузащитниквысказался о возможном продлении контракта главного тренерас московским клубом.

«Сейчас бессмысленно продлевать контракт. Почему им не заняться по окончанию сезона, когда будут доиграны и чемпионат, и Кубок? Вдруг команда провалит концовку сезона», — приводит слова Глушаков «СЭ».

По данным РБК, первый этап переговоров между клубом и тренером прошёл успешно, и окончательное решение ожидается к концу мая.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством команда после 27 туров занимает 4-е место в таблице РПЛ с 51 баллом.