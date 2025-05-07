КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля

Контрольно-дисциплинарный комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение аннулировать красную карточку хавбека московского «Динамо»

«Рассмотрели удаление футболиста Карраскаля. Футбольный клуб "Динамо" попросил отменить красную карточку. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для экспертизы, на основании которой мы должны были принять решение. Решение: судья ошибочно удалил Карраскаля. На основании этого мы приняли решение отменить красную карточку», — сказал глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

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Колумбиец получил ее во втором тайме матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1) после удара соперника по лицу. После 27 матчей «Динамо» идет пятым с 50 очками. «Крылья Советов» (30) — десятые.

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Во втором тайме игрока Карраскаля удалили с поля за то, что он ударил соперника по лицу. Эта игра стала первой для «Динамо» после ухода чешского тренера Марцела Лички.