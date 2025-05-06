Кафанов: Сафонов дает понять Доннарумме, что в любой момент может его безболезненно поменять

Тренер вратарей сборной Россиивысказался об игрев составе

«Ничего ему не нужно делать. Он все делает правильно. Регулярно подтверждает, что тренеры не ошиблись с его выбором. И в тех играх, в которых он выходил на поле, ему удавалось и удается держать этот высокий европейский уровень. Высоко держит планку.

Матвей дает понять Доннарумме, что в любой момент может его безболезненно поменять», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, пропустил 13 мячей и шесть раз отстоял на ноль.