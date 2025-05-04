Перед игрой «Реал» имеет 3 победы подряд в турнире и 72 очка, с которыми команда Анчелотти занимает 2-е место. «Сливочные» отстают от «Барсы» на 7 очков и в случае победы им удастся сократить разрыв до 4 пунктов.
С «Сельтой» у хозяев давно не было проблем, однако сейчас команда в неплохой форме и претендует на Лигу Европы. В своем последнем поединке «кельты» разгромили «Вильярреал» 3:0. Помимо этого они отгрузили 3 гола «Барселоне» в позапрошлом туре, хоть и уступили 3:4.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики LiveSport.Ru уверены, что «Реалу» удастся надежно отыграть в обороне. В своем прогнозе они предложили две ставки на игру.
- Букмекеры считают, что «Реал» продолжит успешную серию с «Сельтой». На победу «Реала» можно поставить за 1.38, на победу «Сельты» — за 6.80, на ничью — за 5.60.
- Искусственный интеллект предсказал победу «сливочных» с результатом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.