15:00Реал Мадрид — СельтаОнлайн
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    Игроки «Реала» празднуют гол«Реал Мадрид» — «Сельта». Онлайн, прямая трансляция
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    «Реал» — «Сельта»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 34-м туре испанской Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Сельту». Игра состоится 4 мая в 15:00 мск.

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    Перед игрой «Реал» имеет 3 победы подряд в турнире и 72 очка, с которыми команда Анчелотти занимает 2-е место. «Сливочные» отстают от «Барсы» на 7 очков и в случае победы им удастся сократить разрыв до 4 пунктов.

    С «Сельтой» у хозяев давно не было проблем, однако сейчас команда в неплохой форме и претендует на Лигу Европы. В своем последнем поединке «кельты» разгромили «Вильярреал» 3:0. Помимо этого они отгрузили 3 гола «Барселоне» в позапрошлом туре, хоть и уступили 3:4.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Аналитики LiveSport.Ru уверены, что «Реалу» удастся надежно отыграть в обороне. В своем прогнозе они предложили две ставки на игру.

    • Букмекеры считают, что «Реал» продолжит успешную серию с «Сельтой». На победу «Реала» можно поставить за 1.38, на победу «Сельты» — за 6.80, на ничью — за 5.60.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «сливочных» с результатом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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