Задача команды Уная Эмери не подпустить к себе «Фулхэм», который находится в 6 очках и пытается пробиться в еврокубки. В прошлый раз бирмингемцы смогли одолеть соперника, выиграв 3:1.
К матчу «Астон Вилла» подошла с серией поражений. Последним стало фиаско в полуфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас», а «Фулхэм» в своем прошлом матче обыграл «Саутгемптон».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу». Ставки принимаются с коэффициентами 1.77 и 4.40.
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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