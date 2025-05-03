В 35-м туре английской Премьер-лигипримет. Матч состоится на «Вилла Парк» 3 мая в 14:30 мск.

Задача команды Уная Эмери не подпустить к себе «Фулхэм», который находится в 6 очках и пытается пробиться в еврокубки. В прошлый раз бирмингемцы смогли одолеть соперника, выиграв 3:1.

К матчу «Астон Вилла» подошла с серией поражений. Последним стало фиаско в полуфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас», а «Фулхэм» в своем прошлом матче обыграл «Саутгемптон».

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Прогнозы и ставки

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Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.35.

предложили свой прогноз с коэффициентом 2.35. Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу». Ставки принимаются с коэффициентами 1.77 и 4.40.

Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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