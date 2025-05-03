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    «Астон Вилла» — «Фулхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 35-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Фулхэм». Матч состоится на «Вилла Парк» 3 мая в 14:30 мск.

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    Задача команды Уная Эмери не подпустить к себе «Фулхэм», который находится в 6 очках и пытается пробиться в еврокубки. В прошлый раз бирмингемцы смогли одолеть соперника, выиграв 3:1.

    К матчу «Астон Вилла» подошла с серией поражений. Последним стало фиаско в полуфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас», а «Фулхэм» в своем прошлом матче обыграл «Саутгемптон».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.35.

    • Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу». Ставки принимаются с коэффициентами 1.77 и 4.40.

    • Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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