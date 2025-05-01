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    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: стартовые составы на матч АПЛ

    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: составы, прогноз и коэффициенты

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    Названы стартовые составы на матч между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом» в рамках 34-го тура АПЛ.

    «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест»: Матц Селс, Никола Миленкович, Мурилло, Ола Эйна, Неко Уильямс, Морган Гиббс-Уайт, Эллиот Андерсон, Райан Йейтс, Энтони Эланга, Крис Вуд, Каллум Хадсон-Одои.

    «Брентфорд»: Марк Флеккен, Майкл Кайоде, Натан Коллинз, Сепп Ван дер Берг, Кин Льюис-Поттер, Кристиан Норгор, Егор Ярмолюк, Брайан Мбеумо, Миккель Дамсгор, Кевин Шаде, Йоан Висса.

    Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомится по ссылке.

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