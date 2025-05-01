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    Сможет ли «Ноттингем Форест» добыть важную победу?

    Ноттингем Форест — Брентфорд: прогноз ставки 2.21 на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»
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    «Ноттингем Форест»
    1 мая в 34-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Мая 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 21:30 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда продолжает претендовать на место в зоне Лиги чемпионов.

    В настоящий момент «Форест» идет шестым в турнирной таблице, имея в своем активе 60 зачетных баллов.

    Ноттингем Форест — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    За 33 проведенных матча «красные» смогли 53 раза поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлых выходных «Ловкие деревья» вылетели с Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити» (0:2).

    До этого же в чемпионате страны «лесники» смогли переиграть «Тоттенхэм» (2:1), но уступили «Эвертону» (0:1) и «Астон Вилле» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «Ноттингем Форест» взял верх над «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Ипсвичем» (4:2) и «Манчестер Сити» (1:0).

    Не сыграют: под вопросом участие в игре Зака Абботта, Ола Аины и Эрика Морейры.

    Состояние команды: подопечные Нуну Эшпириту Санту в любом случае проводят отличный сезон, как бы он не завершился. Сейчас команда только на два очка отстает от третьего места и имеет эту игру в запасе.

    В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» был в шаге от вылета и финишировал лишь 17-м, а тут близок к тому, чтобы оказаться в еврокубках. Прогресс очевиден.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона английского чемпионата.

    Коллектив из Брентфорда сейчас имеет в своем активе 46 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

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    • «Пчелы» смогли в этом сезоне забить 56 мячей, а пропустили всего 50.

    Последние матчи: в прошлых турах брентфордский коллектив победил «Брайтон» (4:2) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Челси» (0:0).

    До этого же бретнфордцы уступили «Ньюкаслу» (1:2), но выиграли у «Борнмута» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Фабио Карвальо, Игор Тьяго и Джошуа Да Силва.

    Состояние команды: подопечные Томаса Франка уже абсолютно ни за что не борются и просто доигрывают сезон. «Брентфорд» точно завершит сезон в середине турнирной таблицы.

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    По сравнению с прошлым сезоном прогресс «Брентфорда» тоже является заметным, ведь тогда команда финишировала лишь 16-й.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» проиграл 3 из последних 4 матчей

    • «Брентфорд» проиграл только 1 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре «Ноттингем Форест» на выезде победил «Брентфорд» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.72, а победа «Брентфорда» — в 3.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Ноттингем» играет дома, он фаворит и ему нужнее победа в этой игре, поэтому он ее и добудет.

    Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.21.

    Прогноз: команды вряд ли покажут результативный футбол и могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ноттингем Форест — Брентфорд?

    Матч Ноттингем Форест — Брентфорд состоится 01 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Ноттингем Форест.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ноттингем Форест — Брентфорд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Ноттингем Форест» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Брентфорд?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ноттингем Форест — Брентфорд?

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.72, а победа «Брентфорда» — в 3.28.

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    Ноттингем Форест — Брентфорд: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 01.05.202521:30. Сможет ли «Ноттингем Форест» добыть важную победу?
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