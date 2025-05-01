Ноттингем Форест — Брентфорд: прогноз ставки 2.21 на матч АПЛ

1 мая в 34-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда продолжает претендовать на место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент «Форест» идет шестым в турнирной таблице, имея в своем активе 60 зачетных баллов.

За 33 проведенных матча «красные» смогли 53 раза поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

Последние матчи: на прошлых выходных «Ловкие деревья» вылетели с Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити» (0:2).

До этого же в чемпионате страны «лесники» смогли переиграть «Тоттенхэм» (2:1), но уступили «Эвертону» (0:1) и «Астон Вилле» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «Ноттингем Форест» взял верх над «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Ипсвичем» (4:2) и «Манчестер Сити» (1:0).

Не сыграют: под вопросом участие в игре Зака Абботта, Ола Аины и Эрика Морейры.

Состояние команды: подопечные Нуну Эшпириту Санту в любом случае проводят отличный сезон, как бы он не завершился. Сейчас команда только на два очка отстает от третьего места и имеет эту игру в запасе.

В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» был в шаге от вылета и финишировал лишь 17-м, а тут близок к тому, чтобы оказаться в еврокубках. Прогресс очевиден.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона английского чемпионата.

Коллектив из Брентфорда сейчас имеет в своем активе 46 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

«Пчелы» смогли в этом сезоне забить 56 мячей, а пропустили всего 50.

Последние матчи: в прошлых турах брентфордский коллектив победил «Брайтон» (4:2) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Челси» (0:0).

До этого же бретнфордцы уступили «Ньюкаслу» (1:2), но выиграли у «Борнмута» (2:1).

Не сыграют: травмированы Фабио Карвальо, Игор Тьяго и Джошуа Да Силва.

Состояние команды: подопечные Томаса Франка уже абсолютно ни за что не борются и просто доигрывают сезон. «Брентфорд» точно завершит сезон в середине турнирной таблицы.

По сравнению с прошлым сезоном прогресс «Брентфорда» тоже является заметным, ведь тогда команда финишировала лишь 16-й.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл 3 из последних 4 матчей

«Брентфорд» проиграл только 1 из последних 5 матчей

в последней очной игре «Ноттингем Форест» на выезде победил «Брентфорд» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.72, а победа «Брентфорда» — в 3.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Ноттингем» играет дома, он фаворит и ему нужнее победа в этой игре, поэтому он ее и добудет.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.21.

Прогноз: команды вряд ли покажут результативный футбол и могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.