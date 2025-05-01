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    Флик: «Интер» показал себя с отличной стороны

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о результате первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером». Поединок закончился со счетом 3:3.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Не думаю, что мы хорошо начали эту игру. Пропустили дважды, но отыгрались. Этот матч со взлётами и падениями в первом тайме. Второй стал захватывающим как для игроков, так и зрителей. Теперь нам нужно победить в Милане. Это финал перед финалом.

    "Интер" показал себя с отличной стороны, это опытная команда, это полуфинал Лиги чемпионов. Соперник хорошо показал себя в игре при стандартах.

    Ламин открыл счёт для нас в этой встрече, его гол был важным. Вся команда проделала отличную работу, я доволен ею», — приводит слова Флика Marca.

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    Ответная встреча пройдет 6 мая в Милане.

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