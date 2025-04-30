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    «Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция полуфинала Пути Регионов Кубка России «Локомотив» — «Ростов»

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    Локомотив — Ростов
    «Локомотив» принимает «Ростов» во втором полуфинале Пути Регионов Кубка России, победитель матча сыграет со «Спартаком» за выход в суперфинал Кубка. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    17:55 «Локомотив» и «Ростов» уже в подтрибунке, совсем скоро будут выходить на поле.

    17:44 Команды разминаются, около 15 минут остаётся до старта матча!

    Стартовые составы команд:

    «Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.

    «Ростов»:: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

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    «Локомотив»

    В чемпионате «Локомотив» уже фактически утратил мотивацию — команда прочно обосновалась в середине таблицы и, по большому счёту, ни на что серьёзное уже не претендует. Зато Кубок остаётся реальным шансом спасти сезон и украсить его финалом.

    До этой стадии «железнодорожники» прошли не самых грозных соперников — «Динамо» из Махачкалы и «Ахмат», но теперь уровень сопротивления возрастает. В недавнем туре РПЛ москвичи уже пересекались с «Ростовом» — сыграли вничью, хотя были заметно слабее по качеству игры и статистике, а спасение пришло только в концовке благодаря пенальти.

    Состав на кубковый матч, вероятнее всего, будет боевым. Михаил Галактионов и в предыдущих стадиях не жалел основу — к турниру команда относится серьёзно. Однако на поле точно не выйдет один из ключевых игроков — Алексей Батраков, пропускающий матч из-за перебора карточек. Остальные лидеры готовятся сыграть, хотя ротация точечно возможна.

    Отдельным плюсом «Локомотива» остаётся домашний фактор: весной команда не проигрывает на своём стадионе, где набрала большинство очков и смотрится увереннее, чем в выездных матчах.

    «Ростов»

    «Ростов» пережил сложный отрезок, связанный с нестабильностью и перестройкой после ухода Валерия Карпина. После короткого всплеска последовала серия поражений, и команда надолго увязла в турнирной рутине.

    Но в последних матчах «Ростов» ожил — сначала победил на выезде «Факел», а затем был очень близок к победе в игре с «Локомотивом», где смотрелся гораздо активнее и увереннее. Этот результат вдохнул в команду дополнительную уверенность перед кубковой встречей.

    К тому же теперь в составе появятся игроки, которых не хватало в матче чемпионата. Вернулись после дисквалификаций сразу три футболиста, которые имеют решающее значение для структуры игры: Комаров, Голенков и Сако. Это усиливает «Ростов» и делает его более опасным, особенно в условиях, когда противник подходит к матчу с кадровыми потерями.

    Несмотря на статус гостя, южане могут чувствовать себя уверенно — в Кубке они уже доказали, что умеют биться, когда это особенно нужно, как это было в противостоянии со «Спартаком». Да и характер команды — одно из её главных достоинств: ростовчане умеют переворачивать игру и брать своё даже в самых непростых ситуациях.

    Всё идёт к тому, что в Москве нас ждёт вязкое, упорное противостояние с кубковым накалом. У «Локомотива» есть мотивация и трибуны, у «Ростова» — настрой, возвращение ключевых игроков и умение сражаться до конца.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» с коэффициентом 2.09.

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