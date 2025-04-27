Экс-Директор «Зенита» Туфрин: Футболисты были согласны на ничью

Бывший президентраскритиковал команду за отсутствие характера в матче 26-го тура РПЛ против(1:1)

По его мнению, питерцы не проявили необходимой борьбы за победу, что ставит под сомнение их шансы в чемпионской гонке.

«Футболисты Зенита даже были согласны на ничью с Динамо. Динамовцы могли похоронить нас со счётом 3:1 во втором тайме. Теоретически Зенит остался в гонке за чемпионство, а практически — будет очень тяжело», — приводит слова Турфина «Чемпионат»

После 26 туров «Зенит» (54 очка) отстаёт от «Краснодара» на 4 очка. «Динамо» остаётся на пятом месте.