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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    Экс-Директор «Зенита» Туфрин: Футболисты были согласны на ничью

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    Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал команду за отсутствие характера в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1)

    Фрагмент матча «Зенит» — «Динамо»
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    Фрагмент матча «Зенит» — «Динамо»

    По его мнению, питерцы не проявили необходимой борьбы за победу, что ставит под сомнение их шансы в чемпионской гонке.

    «Футболисты Зенита даже были согласны на ничью с Динамо. Динамовцы могли похоронить нас со счётом 3:1 во втором тайме. Теоретически Зенит остался в гонке за чемпионство, а практически — будет очень тяжело», — приводит слова Турфина «Чемпионат»

    После 26 туров «Зенит» (54 очка) отстаёт от «Краснодара» на 4 очка. «Динамо» остаётся на пятом месте.

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