«Фрайбург» и «Хольштайн» одержали победы в матчах Бундеслиги

Завершились два матча 31-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Хольштайн» одолел «Боруссию» М со счетом 4:3.

В составе хозяев дублем отметился Суто Матино, который забил свои голы на 15-й и 90+1-й минутах встречи.

Еще по голу записли на свой счет Александер Бернхардссон на 23-й минуте и Армин Гигович на 76-й минуте.

У «Боруссии» М отличились Томаш Чванчара на 60-й минуте, Алассан Плеа на 69-й и Франк Онора на 86-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Хольштайн — Боруссия М 4:3 Голы: 1:0 Суто Матино (15'), 2:0 Александр Бернхардссон (23'), 2:1 Томаш Чванчара (60'), 2:2 Алассан Плеа (69'), 3:2 Армин Гигович (76'), 3:3 Франк Онора (86'), 4:3 Суто Матино (90 + 1') Хольштайн: Тимо Беккер, Давид Зец, Лассе Розенбом (Phil Harres, 74'), Джон Толкин (Финн-Доминик Порат, 41'), Марко Ивезич (Магнус Кнудсен, 89'), Армин Гигович (Доминик Яворчек, 89'), Николай Ремберг, Стивен Скрыбски, Александр Бернхардссон (Carl Johansson, 89'), Thomas Dahne, Суто Матино Боруссия М: Йонас Омлин, Лукас Улльрих (Лука Нец, 82'), Фабио Кьяродия (Марвин Фридрих, 69'), Джозеф Скалли, Робин Хак (Франк Онора, 61'), Юлиан Вайгль (Кевин Штёгер, 82'), Рокко Райтц (Флориан Нойхаус, 60'), Тим Кляйндинст, Алассан Плеа, Томаш Чванчара, Kou Itakura Предупреждения: Томаш Чванчара (37'), Суто Матино (83'), Марко Ивезич (84')

После этого матча «Хольштайн» занимает 17-е место в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе. «Боруссия» М — на 9-й строчке (44).

В параллельном матче «Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче гости забили на 49-й минуте благодаря точному удару Максимилиана Розенфельдера.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Фрайбург 0:1 Гол: 0:1 Макс Розенфельдер (49') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер, Денис Вавро, Йоаким Мехле, Константинос Кульеракис, Кевин Паредес (Якуб Каминьский, 62'), Бенце Дардаи (Лукас Нмеча, 79'), Максимилиан Арнольд, Патрик Виммер (Тьягу Томаш, 79'), Йонас Винд (Ловро Майер, 79'), Мохамед Амура (Янник Герардт, 58') Фрайбург: Флориан Мюллер, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Макс Розенфельдер (Лукас Кюблер, 71'), Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте, 71'), Патрик Остерхаге, Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан (Кильянн Сильдийя, 87'), Жуниор Адаму (Михаэль Грегорич, 46'), Лукас Хёлер (Johan Manzambi, 72') Предупреждения: Константинос Кульеракис (8'), Мохамед Амура (41'), Ralph Hasenhuttl (41'), Кевин Паредес (60'), Патрик Остерхаге (84') Удаление: Максимилиан Арнольд (24')

«Фрайбург» располагается на 4-й позиции в Бундеслиги с 51-м очком в активе. «Вольфсбург» — на 12-й строчке с 39-ю баллами.