во Франкфурте будет приниматьв рамках матча 31-го тура немецкой Бундеслиги, который запланирован на 26 апреля 19:30 мск.

У «Лейпцига» появилась возможность догнать «Айнтрахт» и приблизиться к третьей строчке, выиграв бронзовые награды сезона.

«Быки» в нынешнем сезоне стали кошмаром для «орлов». Было два очных поединка и во всех двух они победили. «Лейпциг» разгромил «Айнтрахта» 3:0 в матче Кубка Германии, а после этого переиграл в чемпионате 2:1. Однако победить на «Дойче Банк Парк» для гостей задача со звездочкой вот уже несколько сезонов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.90. Букмекеры считают, что фаворитом предстоящей встречи является «Айнтрахт». Котировки на победу составляют 1.98 и 3.40 соответственно, а на ничью — 4.00.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Айнтрахта» со счетом 4:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Лейпциг» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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