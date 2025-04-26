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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    «Айнтрахт» — «Лейпциг»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Айнтрахт» во Франкфурте будет принимать «Лейпциг» в рамках матча 31-го тура немецкой Бундеслиги, который запланирован на 26 апреля 19:30 мск.

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    У «Лейпцига» появилась возможность догнать «Айнтрахт» и приблизиться к третьей строчке, выиграв бронзовые награды сезона.

    «Быки» в нынешнем сезоне стали кошмаром для «орлов». Было два очных поединка и во всех двух они победили. «Лейпциг» разгромил «Айнтрахта» 3:0 в матче Кубка Германии, а после этого переиграл в чемпионате 2:1. Однако победить на «Дойче Банк Парк» для гостей задача со звездочкой вот уже несколько сезонов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.

    • Букмекеры считают, что фаворитом предстоящей встречи является «Айнтрахт». Котировки на победу составляют 1.98 и 3.40 соответственно, а на ничью — 4.00.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Айнтрахта» со счетом 4:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Лейпциг» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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