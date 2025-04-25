Джикия: Настроение в «Химках» хорошее, работаем

Защитниквысказался о подготовке команды к игре с

«Эта неделя получилась достаточно хорошей в плане эмоций и подготовки к следующему сопернику — принципиальному для нас как по турнирной таблице, так и просто как конкурент. Поэтому хорошее настроение, работаем.

"Акрон" — достаточно крепкая команда со своими плюсами. Они находятся в середине турнирной таблицы, но учитывая матч в первом круге, я считаю их нашими конкурентами», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

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Матч состоится 27 апреля в Химках и начнется в 16:30 мск.