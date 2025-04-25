«Динамо» Мх — «Краснодар». Онлайн

Лидер турнирной таблицы «Краснодар» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Краснодар 1:1 Голы: 0:1 Мозес Кобнан (6'), 1:1 Мохаммад Хоссейннежад (25') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Tabidze J., Темиркан Сундуков, Мохамед Аззи, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Уссем Мрезигу, Мохаммад Хоссейннежад, Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Жуан Баши, Эдуард Сперцян, Мозес Кобнан, Диего Силва, Джон Кордоба

Ход матча

45' Две минуты добавлены к первому тайму.

45' ГОООЛ!!! 1:2! Гол в раздевалку забивает Краснодар! Батчи!

44' Кордоба прорвался по лицевой и отдал пас на Петрова, который не смог попасть в цель. Упускает шанс Краснодар.

42' Оласа нарушил правила в центре поля, сбив Джавада при попытке отобрать мяч.

40' Касинтура развивал атаку по левому флангу, но не смог обработать мяч и упустил его за боковую линию.

38' И еще одну желтую карточку показывает арбитр. Адресована она Кордобе — Джон рукой попал в лицо Пальцеву.

36' Петров пытался пройти Сундукова на фланге, но защитник отбил мяч за боковую линию.

34' Диего Коста наступил на ногу Касинтуре на левом фланге, за что получает желтую карточку.

32' Попытка удара Касинтуры с линии штрафной не увенчалась успехом — мяч был заблокирован защитником.

31' Кордоба неудачно вошел в борьбу и сбил Шумахова в центре поля. Фол очевидный.

29' Оласа с левого фланга навесил в штрафную, и Табидзе успел выиграть позицию у Черникова, первым коснувшись мяча.

27' Момент! Кордоба получил мяч в штрафной, ушел в правую сторону от Магомедова и пробил, но вратарь хозяев отразил удар!

25' ГОООЛ!!! 1:1! Джавад сравнивает счет! Аззи простреливает в штрафную, Агаларов в касание скидывает на Джавада и тот точно пробивает точно в левый нижний угол!

24' Сперцян забросил мяч в штрафную со стандарта — не проблема для защитников махачкалинской команды.

22' Оласа сделал пас в штрафную с левого фланга, Джавад вынес мяч, но краснодарцы оперативно сыграли на подборе.

20' Опасный фол от Петрова против Касинтуры — арбитр не решается показать вторую желтую карточку защитнику Краснодара.

18' После скидки партнера Сундуков пробил с ходу — мяч ушел левее цели, но момент был хороший!

16' Кордоба в борьбе за мяч толкает Пальцева — очевидное нарушение.

15' Сундуков закинул мяч в штрафную, Агкацев смело пошел на мяч, отбил его рукой, но в полете сбил двух своих же.

13' Защитник Краснодара Петров получает первую в матче желтую карточку за фол против Касинтуры на фланге.

12' Аззи зарядил по воротам, но мяч угодил в игрока, а Джаваду не удалось воспользоваться отскоком.

10' Агаларов попытался разогнаться через центр, но был остановлен — Ленини сыграл не по правилам.

8' Джавад развернулся в штрафной и нанес удар в правый угол ворот, но не попал в створ.

6' ГОООЛ!!! 0:1! Быстрый гол забивает Краснодар — Мозес! Батчи мощно пробил издали, мяч после серии отскоков оказался у Кордобы и тот аккуратно скинул под удар Мозесу. Кобнан хладнокровно разобрался и пробил с левого края вратарской — от штанги мяч залетел в сетку!

5' Хоссейннежад решил пробить со штрафного напрямую — нацелился в ближний угол, но мяч лишь чиркнул сетку с внешней стороны. Было близко!

3' Аззи на скорости ушел от Ленини и уже был у самой линии, но защитник не успел среагировать и завалил соперника. Явное нарушение — штрафной для «Динамо».

1' Матч стартовал! Краснодар разыграл мяч с центра поля.

До матча

19:28 Главный арбитр сегодняшнего матча — Артём Чистяков.

19:25 Три изменения в стартовом составе сделал Мурад Мусаев по сравнению с предыдущем матчем с Ахматом. Мозес, Черников и Оласа выйдут с первых минут.

19:22 Этот игра станет лишь третьей в очно противостоянии команд. В первом круге РПЛ в Краснодаре была зафиксирована нулевая ничья, а до этого «быки» одержали победу над махачкалинцами в товарищеской встрече — 2:0.

Стартовые составы

«Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес

«Динамо» Мх

Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 27 очков в 25-ти матчах. Команда под руководством Хасанби Биджиева одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и 10 раз уступила. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:28.

У «Динамо» три победы в пяти последних матчах РПЛ. После успеха в матчах против «Химок» (4:1) и московского «Спартака» (2:1) махачкалинцы отправились на выезд в Оренбург, уступив одноименной команде со счетом 1:2.

«Краснодар»

«Краснодар» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков после 25 туров. Подопечные Мурада Мусаева опережают «Зенит» всего на два балла и не могут позволить себе расслабиться. В активе команды 16 побед, 7 ничьих и лишь 2 поражения при разнице мячей 49:18.

«Быки» дорого поплатились за осечку в Санкт-Петербурге двумя турами ранее — 1:4 от «Зенита» и тревожный звоночек в борьбе за титул. Но «Краснодар» быстро пришел в себя и ответил важной победой над «Ахматом» в следующем матче, забив дважды в концовке — 3:1.

Личные встречи

Матч первого круга в Краснодаре завершился без забитых мячей — 0:0.