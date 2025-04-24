Ответный матч полуфинала Кубка Италиисостоится 24 апреля на «Ренато Даль'Ара». Начало в 22:00 мск.

«Болонья» находится в шаге от финала. В первом поединке хозяева выиграли 3:0, благодаря чему сейчас у них хорошая фора. 20 апреля клуб обыграл «Интер» и вернулся в зону Лиги чемпионов.

«Эмполи» не побеждает 8 матчей во всех турнирах. Кроме того, у команды проблемы с реализацией. В последних четырех играх гости забили только 2 мяча. Перед этой игрой клуб сыграл вничью 2:2 с «Венецией». Ранее он проиграл «Наполи» и разошелся нулевой с «Кальяри».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 2.35.

выпустили прогноз с коэффициентом 2.35. Букмекеры убрали коэффициент на проход «Болоньи» в финал. Они в этом не сомневаются. Также они считают хозяев фаворитом предстоящего матча — 1.41 против 8.19.

ИИ полагает, что ответный матч закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.

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