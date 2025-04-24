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    «Болонья» снова не заметит «Эмполи»?

    Болонья — Эмполи: прогноз и ставка за 2.35 на Кубок Италии

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    Риккардо Орсолини («Болонья»)
    «Болонья» и «Эмполи» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу 24 апреля. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Эмполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 24 Апреля 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 22:00 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: в чемпионате Италии «красно-синие» борются за место в зоне Лиги чемпионов.

    В настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе 60 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Болонья — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    «Фельсинеи» за 33 матча смогли 52 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Болоньи сенсационно победила «Интер» (1:0).

    До этого же «борзые» уступили «Аталанте» (0:2) и сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также болонцы смогли выиграть у «Эмполи» (3:0) в первом полуфинале Кубка Италии и почти обеспечили себе место в финале.

    Не сыграют: в лазарете находятся Давид Калабриа, Льюис Фергюсон и Лукаш Скорупски.

    Состояние команды: окончание сезона будет для «Болоньи» огненным и важным. Подопечные Винченцо Итальяно борются как за топ-4 в Серии, так и за победу в Кубке Италии.

    Ни один матч нельзя рассматривать как второстепенный, поскольку нужны именно победы. Думается, что если «Болонья» выиграет Кубок или попадет в зоне ЛЧ, то это будет успехом для команды.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: команда из Эмполи борется за то, чтобы остаться в сильнейшей лиге страны.

    Сейчас в активе «синих» всего 25 очков и предпоследняя, девятнадцатая позиция в турнирной таблице.

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    • Коллектив из одноименного города смог 26 раз поразить ворота соперника и 52 раза пропустил в собственные.

    Последние матчи: в прошлом туре «Эмполи» в родных стенах сыграл вничью с «Венецией» (2:2), а до этого проиграл «Наполи» (0:3).

    В Кубке Италии подопечные Роберто Д’Аверсы уступили в первой игре «Болонье» с результатом 0:3.

    Последний раз команда побеждала еще 8 декабря 2024 года в матче с «Вероной» (4:1).

    Не сыграют: травмированы Николас Хаас, Кристиан Куаме, Юсуф Малех, Пьетро Пеллегри, Саба Сазонов и Шимон Журковский.

    Состояние команды: хоть это уже и полуфинал Кубка, но «Эмполи» должен смириться с вылетом и настраиваться на чемпионат Италии, где команде нужно побеждать, чтобы остаться в элите.

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    Сейчас отставание от спасательной зоны составляет всего одно очко, поэтому любая победа может все поменять. Пока что еще все в руках «Эмполи».

    Статистика для ставок

    • «Болонья» выиграла 7 из последних 9 матчей во всех турнирах

    • «Эмполи» не может выиграть на протяжении 20 матчей

    • в последней очной игре «Болонья» переиграла «Эмполи» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Эмполи» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: «Болонья» сильнее своего соперника и должна снова уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Болоньи» с форой-1,5 за 2.35.

    Прогноз: по сути, в этой паре уже все решено, поэтому может быть открытый футбол и много голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Болонья — Эмполи?

    Матч Болонья — Эмполи состоится 24 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Болонья — Эмполи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Болоньи с форой-1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Болонья — Эмполи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Болоньи с форой-1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Болонья — Эмполи?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Болонья — Эмполи?

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Эмполи» — в 7.60.

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    Болонья — Эмполи: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 24.04.202522:00. «Болонья» снова не заметит «Эмполи»?
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