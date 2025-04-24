Болонья — Эмполи: прогноз и ставка за 2.35 на Кубок Италии

«Болонья» и «Эмполи» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу 24 апреля. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Эмполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: в чемпионате Италии «красно-синие» борются за место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе 60 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

«Фельсинеи» за 33 матча смогли 52 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Болоньи сенсационно победила «Интер» (1:0).

До этого же «борзые» уступили «Аталанте» (0:2) и сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Также болонцы смогли выиграть у «Эмполи» (3:0) в первом полуфинале Кубка Италии и почти обеспечили себе место в финале.

Не сыграют: в лазарете находятся Давид Калабриа, Льюис Фергюсон и Лукаш Скорупски.

Состояние команды: окончание сезона будет для «Болоньи» огненным и важным. Подопечные Винченцо Итальяно борются как за топ-4 в Серии, так и за победу в Кубке Италии.

Ни один матч нельзя рассматривать как второстепенный, поскольку нужны именно победы. Думается, что если «Болонья» выиграет Кубок или попадет в зоне ЛЧ, то это будет успехом для команды.

«Эмполи»

Турнирное положение: команда из Эмполи борется за то, чтобы остаться в сильнейшей лиге страны.

Сейчас в активе «синих» всего 25 очков и предпоследняя, девятнадцатая позиция в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города смог 26 раз поразить ворота соперника и 52 раза пропустил в собственные.

Последние матчи: в прошлом туре «Эмполи» в родных стенах сыграл вничью с «Венецией» (2:2), а до этого проиграл «Наполи» (0:3).

В Кубке Италии подопечные Роберто Д’Аверсы уступили в первой игре «Болонье» с результатом 0:3.

Последний раз команда побеждала еще 8 декабря 2024 года в матче с «Вероной» (4:1).

Не сыграют: травмированы Николас Хаас, Кристиан Куаме, Юсуф Малех, Пьетро Пеллегри, Саба Сазонов и Шимон Журковский.

Состояние команды: хоть это уже и полуфинал Кубка, но «Эмполи» должен смириться с вылетом и настраиваться на чемпионат Италии, где команде нужно побеждать, чтобы остаться в элите.

Сейчас отставание от спасательной зоны составляет всего одно очко, поэтому любая победа может все поменять. Пока что еще все в руках «Эмполи».

Статистика для ставок

«Болонья» выиграла 7 из последних 9 матчей во всех турнирах

«Эмполи» не может выиграть на протяжении 20 матчей

в последней очной игре «Болонья» переиграла «Эмполи» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Эмполи» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Болонья» сильнее своего соперника и должна снова уверенно побеждать.

Ставка: победа «Болоньи» с форой-1,5 за 2.35.

Прогноз: по сути, в этой паре уже все решено, поэтому может быть открытый футбол и много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.85.