Селюк ожидает выплату компенсации Артиге до конца недели

Представитель бывшего тренерарассказал, что испанский специалист находится в ожидании выплаты компенсации за расторжение контракта с подмосковным клубом.

«Находимся в ожидании. Будем надеяться, что до конца недели будет выплата. Франк ждет чисто по‑человечески и не хочет подключать ФИФА, есть желание закрыть этот вопрос адекватно. Но если их в очередной раз прокатят, они не будут сидеть ждать и пойдут в ФИФА. Тогда "Химки" потеряют в три раза больше денег, чем могли бы», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

15 апреля было объявлено об уходе Артиги с поста главного тренера «Химок». 48-летнего тренера на этом посту сменил Магомед Адиев.

Календарь и таблица РПЛ

Подмосковный клуб занимает 12-е место в РПЛ с 23 очками после 25-ти туров.