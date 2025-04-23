ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиСистемный крах «Лестера». Роковые ошибки и провальные трансферы обернулись катастрофой
    Все новости спорта

    Селюк ожидает выплату компенсации Артиге до конца недели

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки
    Представитель бывшего тренера «Химок» Франка Артиги Дмитрий Селюк рассказал, что испанский специалист находится в ожидании выплаты компенсации за расторжение контракта с подмосковным клубом.

    Франк Артига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Артига

    «Находимся в ожидании. Будем надеяться, что до конца недели будет выплата. Франк ждет чисто по‑человечески и не хочет подключать ФИФА, есть желание закрыть этот вопрос адекватно. Но если их в очередной раз прокатят, они не будут сидеть ждать и пойдут в ФИФА. Тогда "Химки" потеряют в три раза больше денег, чем могли бы», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

    15 апреля было объявлено об уходе Артиги с поста главного тренера «Химок». 48-летнего тренера на этом посту сменил Магомед Адиев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Подмосковный клуб занимает 12-е место в РПЛ с 23 очками после 25-ти туров.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут без прелюдий
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Интер» раздавит «россонери»?!
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры