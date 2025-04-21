Гурцкая — о ситуации в «Химках»: Для чего такая команда существует?

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, чтомогут не получить лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Не исключен вариант, что "Химки" не получат лицензию на следующий год и будут без РПЛ. Алаев проявил себя очень хорошо, но я не понимаю, как может быть при живом руководителе введено внешнее управление. Для чего такая команда существует?», — приводит слова Тимура Гурцкая портал Spots.ru.

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Агент также прокомментировал слова Туфана Садыгова, который назвал неэтичным выносить проблему задержки зарплат в публичное поле. Тимур считает, что не платить зарплату четыре месяца — это уголовная статья.

Ситуация с «Химками» стала поводом для обсуждения необходимости пересмотра правил выдачи лицензий и финансовых гарантий для участников чемпионата.