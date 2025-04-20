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    У вратаря «Ростова» Акимова диагностировано сотрясение мозга после игры с «Факелом»

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    Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов получил сотрясение мозга в матче 25-го тура РПЛ против «Факела».

    Рустам Ятимов
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    Рустам Ятимов

    На 59-й минуте встречи Ятимов, сыграв на выходе, столкнулся с Игорем Юргановым и после падения на газон потерял сознание.

    Медицинская бригада оперативно оказала ему помощь, после чего голкипер был унесён с поля на носилках и доставлен в больницу. Вместо Ятимова игру продолжил Даниил Одоевский

    По предварительным данным, у вратаря диагностировано сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в сознании под наблюдением врачей в одной из больниц Воронежа.

    Матч завершился победой «Ростова» со счётом 2:0. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Факел» остаётся на последнем месте.

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