У вратаря «Ростова» Акимова диагностировано сотрясение мозга после игры с «Факелом»

Рустам Ятимов Фото: globallookpress.com
На 59-й минуте встречи Ятимов, сыграв на выходе, столкнулся с Игорем Юргановым и после падения на газон потерял сознание.
Медицинская бригада оперативно оказала ему помощь, после чего голкипер был унесён с поля на носилках и доставлен в больницу. Вместо Ятимова игру продолжил Даниил Одоевский
По предварительным данным, у вратаря диагностировано сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в сознании под наблюдением врачей в одной из больниц Воронежа.
Матч завершился победой «Ростова» со счётом 2:0. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Факел» остаётся на последнем месте.