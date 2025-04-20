«Марсель» разгромил «Монпелье» и поднялся на второе место в Лиге 1

Команда Де Дзерби становится лидером в борьбе за Лигу чемпионов, отправив «Монпелье» в нокаут со счётом 5:1. «Монако» опустился на третью строчку и теперь отстаёт от «Марселя» на одно очко.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Монпелье 5:1 Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (8'), 2:0 Амин Гуири (60'), 3:0 Мэйсон Гринвуд (67'), 4:0 Jonathan Rowe (74'), 4:1 Lucas Mincarelli (83'), 5:1 Адриен Рабьо (90 + 1') Марсель: Херонимо Рульи, Улиссес Гарсия, Жоффрей Кондогбиа, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Валентин Ронжье (Исмаэль Беннасер, 65'), Мэйсон Гринвуд, Адриен Рабьо, Луис Энрике (Поль Лирола, 86'), Кентен Мерлен (Амин Арит, 78'), Амин Гуири (Jonathan Rowe, 65'), Amir Murillo Монпелье: Бенжамен Леком, Тео Сент-Люс (Иссиага Силла, 72'), Бечир Омерагич, Яэль Муанга, Жордан Ферри, Рабби Нзингула (Халил Файад, 72'), Тангуй Кулибали, Junior Ndiaye (Жорис Шотар, 72'), Nicolas Pays (Отман Маамма, 90'), Lucas Mincarelli, Wilfried Ndollo Bille Предупреждения: Валентин Ронжье (15'), Рабби Нзингула (46'), Адриен Рабьо (77'), Яэль Муанга (90 + 3')

На фоне ничейного результата «Монако» со «Страсбуром» игроки «Марселя» выходили на матч с чёткой задачей — вернуть себе второе место в таблице. И начали хозяева с огромной энергией. Уже на пятой минуте Мейсон Гринвуд оказался в центре внимания: после рикошета от удара Гуири он попытался переправить мяч в ворота, но угодил в перекладину.

Однако недолго пришлось ждать нового шанса. Спустя несколько секунд Улисс Гарсия врывался в штрафную, где его сбил защитник гостей Ндолло Билле — пенальти. Гринвуд уверенно реализовал удар с точки, разведя мяч и вратаря по разным углам 1:0.

Мейсон Гринвуд afp.com

Контроль без угроз

После раннего гола марсельцы сбавили темп, предпочтя контролировать мяч и усыпить оппонента. Давление не исчезло, но острота в атаке ушла. До конца первого тайма хозяева лишь пару раз серьёзно потревожили Лекомта: сначала Гринвуд, затем Рабьо, но оба раза — безуспешно.

«Монпелье» выглядел беззубо. Один удар за весь тайм, и тот — мимо ворот. Команда уже мысленно была в Лиге 2, и их игра напоминала ожидание неизбежного.

Голевой шквал после перерыва

Второй тайм продолжился в том же ключе — «Марсель» владел мячом, но остроты всё не хватало. Но всё изменилось после часа игры. После навеса Мурильо Квентин Мерлен пробил головой — мяч ударился о перекладину и отскочил на линию ворот. В борьбе защитников лучше всех сориентировался Амин Гуири, добивший мяч в сетку — 2:0.

Марсель — Монпелье globallookpress.com

Это был сигнал к тотальному разгрому. Уже через семь минут всё тот же Мурильо нашёл в штрафной Гринвуда, и англичанин с левой пробил в дальний угол без шансов для голкипера — 3:0. Это был уже 18-й мяч Гринвуда в чемпионате — он идёт вторым в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Первый — Усман Дембеле с 21 голом.

Шедевр от Роу и ложка дёгтя

Не успели гости прийти в себя, как получили четвёртый. Улисс Гарсия прострелил с фланга, а вышедший на замену Джонатан Роу эффектно замкнул передачу пяткой в ближний угол. В этот момент «Велодром» просто взорвался — 4:0, и абсолютное доминирование хозяев.

Марсель – Монпелье afp.com

Казалось, «Марсель» доведёт матч до «сухого», особенно учитывая, как слабо выглядел «Монпелье». Но на 83-й минуте случилось неприятное: ошибка Конгдобия и потеря концентрации Луиса Энрике позволили Лукасу Минкарелли головой поразить ворота Рулли. Это был первый гол «Монпелье» в Лиге 1 с середины февраля.

Тем не менее, последнее слово осталось за хозяевами. Исмаэль Беннасер тонко вывел Адриена Рабьо один на один с Лекомтом, и хавбек хладнокровно расстрелял угол ворот — 5:1 на 90-й минуте.

Марсель — Монпелье afp.com

Возвращение уверенности

Для «Марселя» этот вечер стал глотком воздуха. Команда прервала неудачную серию и продемонстрировала мощь, которая так нужна на финише сезона. Второе место — снова их, а впереди — борьба за прямой выход в Лигу чемпионов.

Календарь и таблица Лиги 1

А вот «Монпелье», потерпевший уже десятое поражение подряд, с каждым туром всё глубже погружается в болото Лиги 2. Спасти команду Зуманы Камара теперь может разве что чудо.