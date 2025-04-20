«Марсель» разгромил «Монпелье» и поднялся на второе место в Лиге 1

На фоне ничейного результата «Монако» со «Страсбуром» игроки «Марселя» выходили на матч с чёткой задачей — вернуть себе второе место в таблице. И начали хозяева с огромной энергией. Уже на пятой минуте Мейсон Гринвуд оказался в центре внимания: после рикошета от удара Гуири он попытался переправить мяч в ворота, но угодил в перекладину.
Однако недолго пришлось ждать нового шанса. Спустя несколько секунд Улисс Гарсия врывался в штрафную, где его сбил защитник гостей Ндолло Билле — пенальти. Гринвуд уверенно реализовал удар с точки, разведя мяч и вратаря по разным углам 1:0.
Контроль без угроз
После раннего гола марсельцы сбавили темп, предпочтя контролировать мяч и усыпить оппонента. Давление не исчезло, но острота в атаке ушла. До конца первого тайма хозяева лишь пару раз серьёзно потревожили Лекомта: сначала Гринвуд, затем Рабьо, но оба раза — безуспешно.
«Монпелье» выглядел беззубо. Один удар за весь тайм, и тот — мимо ворот. Команда уже мысленно была в Лиге 2, и их игра напоминала ожидание неизбежного.
Голевой шквал после перерыва
Второй тайм продолжился в том же ключе — «Марсель» владел мячом, но остроты всё не хватало. Но всё изменилось после часа игры. После навеса Мурильо Квентин Мерлен пробил головой — мяч ударился о перекладину и отскочил на линию ворот. В борьбе защитников лучше всех сориентировался Амин Гуири, добивший мяч в сетку — 2:0.
Это был сигнал к тотальному разгрому. Уже через семь минут всё тот же Мурильо нашёл в штрафной Гринвуда, и англичанин с левой пробил в дальний угол без шансов для голкипера — 3:0. Это был уже 18-й мяч Гринвуда в чемпионате — он идёт вторым в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Первый — Усман Дембеле с 21 голом.
Шедевр от Роу и ложка дёгтя
Не успели гости прийти в себя, как получили четвёртый. Улисс Гарсия прострелил с фланга, а вышедший на замену Джонатан Роу эффектно замкнул передачу пяткой в ближний угол. В этот момент «Велодром» просто взорвался — 4:0, и абсолютное доминирование хозяев.
Казалось, «Марсель» доведёт матч до «сухого», особенно учитывая, как слабо выглядел «Монпелье». Но на 83-й минуте случилось неприятное: ошибка Конгдобия и потеря концентрации Луиса Энрике позволили Лукасу Минкарелли головой поразить ворота Рулли. Это был первый гол «Монпелье» в Лиге 1 с середины февраля.
Тем не менее, последнее слово осталось за хозяевами. Исмаэль Беннасер тонко вывел Адриена Рабьо один на один с Лекомтом, и хавбек хладнокровно расстрелял угол ворот — 5:1 на 90-й минуте.
Возвращение уверенности
Для «Марселя» этот вечер стал глотком воздуха. Команда прервала неудачную серию и продемонстрировала мощь, которая так нужна на финише сезона. Второе место — снова их, а впереди — борьба за прямой выход в Лигу чемпионов.
А вот «Монпелье», потерпевший уже десятое поражение подряд, с каждым туром всё глубже погружается в болото Лиги 2. Спасти команду Зуманы Камара теперь может разве что чудо.