Личка объяснил, почему Карраскаль, Чавес и Кутицкий не вышли в старте против «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо»объяснил стартовый состав своей команды на игру с казанским «Рубином» в 25-м туре РПЛ, который начался в 14:00 (мск).

«Это мои решения. Карраскаль утром отработал свою работу. Вернулся в игру Лаксальт, поэтому вместо Чавеса в середине будет играть Диего. Также я вернул Скопинцева на свою позицию левого защитника, нужна будет левая нога в игре, будем стараться атаковать.

Я решал разные ситуации, поэтому принял такие решения. Кутицкий провел несколько игр подряд, не хочу говорить, что плохо играл, но я уверен, что нужно и Нико Маричалю дать игровое время, он тренируется хорошо, не играл долго. Я верю в команду, в 20-22 человека в раздевалке», — сказал чех перед матчем.

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Полузащитник Хорхе Карраскаль пропустит встречу по решению тренерского штаба. Луис Чавес, Эли Даса и Александр Кутицкий начали матч на скамейке запасных.