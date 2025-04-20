Личка объяснил, почему Карраскаль, Чавес и Кутицкий не вышли в старте против «Рубина»

Марцел Личка Фото: globallookpress.com
«Это мои решения. Карраскаль утром отработал свою работу. Вернулся в игру Лаксальт, поэтому вместо Чавеса в середине будет играть Диего. Также я вернул Скопинцева на свою позицию левого защитника, нужна будет левая нога в игре, будем стараться атаковать.
Я решал разные ситуации, поэтому принял такие решения. Кутицкий провел несколько игр подряд, не хочу говорить, что плохо играл, но я уверен, что нужно и Нико Маричалю дать игровое время, он тренируется хорошо, не играл долго. Я верю в команду, в 20-22 человека в раздевалке», — сказал чех перед матчем.
Полузащитник Хорхе Карраскаль пропустит встречу по решению тренерского штаба. Луис Чавес, Эли Даса и Александр Кутицкий начали матч на скамейке запасных.