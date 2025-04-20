«Ман Сити» интересуется голкипером «Порту»

Как сообщает издание Mirror, голкипер «Порту»после окончания сезона может перебраться в английский

В контракте 25-летнего вратаря есть пункт об отступных в размере 63 млн евро, но горожане считают эту сумму завышенной и готовы выложить за португальца не более 50 млн евро.

На приобретении Кошты настаивает главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который хочет сделать его основным вместо бразильца Эдерсона.

Всего в этом сезоне Диогу Кошта сыграл за свой клуб 41 матч во всех турнирах, пропустил в них 44 мяча и 18 раз отстоял насухо. Он является основным голкипером национальной сборной.