ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Селюк«Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах
    Все новости спорта

    «Ман Сити» интересуется голкипером «Порту»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Португалия Порту
    Как сообщает издание Mirror, голкипер «Порту» Диогу Кошту после окончания сезона может перебраться в английский «Манчестер Сити».

    Диогу Кошта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диогу Кошта

    В контракте 25-летнего вратаря есть пункт об отступных в размере 63 млн евро, но горожане считают эту сумму завышенной и готовы выложить за португальца не более 50 млн евро.

    На приобретении Кошты настаивает главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который хочет сделать его основным вместо бразильца Эдерсона.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 апреля
  • «ПСЖ» нацелен на Аклиуша, будущее де Брейне, Коману надоело в «Баварии»
  • 14/04/2025

    • Всего в этом сезоне Диогу Кошта сыграл за свой клуб 41 матч во всех турнирах, пропустил в них 44 мяча и 18 раз отстоял насухо. Он является основным голкипером национальной сборной.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Химкам» несдобровать в этой встрече
  • «Зенит» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Для минчан серия завершится в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Арсенал» не заметит «трактористов»
  • «Ипсвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры