Матч 33-го тура АПЛсостоится на «Кинг Пауэр» 20 апреля в 18:30 по мск.

«Лестер» доигрывает сезоне без шансов на спасение. У «лисов» всего 18 очков, так что после 38 тура они вернутся в Чемпионшип, где играли в прошлом сезоне. В их силах лишь насолить «Ливерпулю», но это задача со звездочкой. Хотя в прошлом туре «синие» показали характер и добыли ничью 2:2 с «Брайтоном».

«Ливерпуль» в шаге от титула. Команда Арне Слота опережает «Арсенал» на 13 пунктов. Таким образом, в случае победы «мерсисайдцы» выиграют гонку за титул. В прошлом туре гости набрали 76 очков благодаря победе над «Вест Хэмом».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предсказали «Ливерпулю» легкую прогулку к титулу.

подготовили прогноз, в котором предсказали «Ливерпулю» легкую прогулку к титулу. Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 11.0 и 1.24 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 6.60.

Искусственный интеллект ставит на победу «Ливерпуля» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.