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    «Лестер» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 33-го тура АПЛ «Лестер»«Ливерпуль» состоится на «Кинг Пауэр» 20 апреля в 18:30 по мск.

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    «Лестер» доигрывает сезоне без шансов на спасение. У «лисов» всего 18 очков, так что после 38 тура они вернутся в Чемпионшип, где играли в прошлом сезоне. В их силах лишь насолить «Ливерпулю», но это задача со звездочкой. Хотя в прошлом туре «синие» показали характер и добыли ничью 2:2 с «Брайтоном».

    «Ливерпуль» в шаге от титула. Команда Арне Слота опережает «Арсенал» на 13 пунктов. Таким образом, в случае победы «мерсисайдцы» выиграют гонку за титул. В прошлом туре гости набрали 76 очков благодаря победе над «Вест Хэмом».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предсказали «Ливерпулю» легкую прогулку к титулу.

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 11.0 и 1.24 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 6.60.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Ливерпуля» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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