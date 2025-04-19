Матч 33-го тура итальянской Серии Асостоится 20 апреля на «Ренато Даль'Ара». Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

«Болонья» не смогла сохранить беспроигрышную серию, поскольку проиграла 0:2 «Аталанте». Из-за этого команда уступила 4-е место «Ювентусу». Теперь от зоны Лиги чемпионов хозяев отделяют 2 пункта.

«Интер» продолжает набирать очки, двигаясь к чемпионскому титулу. При этом миланцы идут нога в ногу с «Наполи». Любая оплошность может стоить команде Индзаги целый сезон усилий. «Интер» однозначно серьезно подойдет к матчу, так как в первом круге «Болонье» удалось добиться результативной ничьи со счетом 2:2. Вдобавок «нерадзурри» провели на неделе матч в Лиге чемпионов, оставив там немало сил.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свое предсказание в прогнозе с коэффициентом 2.30.

сделали свое предсказание в прогнозе с коэффициентом 2.30. Букмекеры осторожно подошли к оценке шансов — 3.10 на победу «Болоньи», 2.45 на победу «Интера», 3.10 на ничью.

ИИ сгенерировал минимальные 1:0 в пользу «Интера».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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