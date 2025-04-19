«Болонья» не смогла сохранить беспроигрышную серию, поскольку проиграла 0:2 «Аталанте». Из-за этого команда уступила 4-е место «Ювентусу». Теперь от зоны Лиги чемпионов хозяев отделяют 2 пункта.
«Интер» продолжает набирать очки, двигаясь к чемпионскому титулу. При этом миланцы идут нога в ногу с «Наполи». Любая оплошность может стоить команде Индзаги целый сезон усилий. «Интер» однозначно серьезно подойдет к матчу, так как в первом круге «Болонье» удалось добиться результативной ничьи со счетом 2:2. Вдобавок «нерадзурри» провели на неделе матч в Лиге чемпионов, оставив там немало сил.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свое предсказание в прогнозе с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры осторожно подошли к оценке шансов — 3.10 на победу «Болоньи», 2.45 на победу «Интера», 3.10 на ничью.
- ИИ сгенерировал минимальные 1:0 в пользу «Интера».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
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