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    «Болонья» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 33-го тура итальянской Серии А «Болонья»«Интер» состоится 20 апреля на «Ренато Даль'Ара». Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

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    «Болонья» не смогла сохранить беспроигрышную серию, поскольку проиграла 0:2 «Аталанте». Из-за этого команда уступила 4-е место «Ювентусу». Теперь от зоны Лиги чемпионов хозяев отделяют 2 пункта.

    «Интер» продолжает набирать очки, двигаясь к чемпионскому титулу. При этом миланцы идут нога в ногу с «Наполи». Любая оплошность может стоить команде Индзаги целый сезон усилий. «Интер» однозначно серьезно подойдет к матчу, так как в первом круге «Болонье» удалось добиться результативной ничьи со счетом 2:2. Вдобавок «нерадзурри» провели на неделе матч в Лиге чемпионов, оставив там немало сил.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свое предсказание в прогнозе с коэффициентом 2.30.

    • Букмекеры осторожно подошли к оценке шансов — 3.10 на победу «Болоньи», 2.45 на победу «Интера», 3.10 на ничью.

    • ИИ сгенерировал минимальные 1:0 в пользу «Интера».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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