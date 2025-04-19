«Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» в матче АПЛ

одолела(4:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «львов» голы записали на свой счет Олли Уоткинс на 1-й минуте, Ян Матсен на 64-й минуте и Амаду Онана на 75-й минуте.

На 73-й минуте защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн забил гол в свои ворота.

Единственный раз у «сорок» смог отличиться Фабиан Шер на 17-й минуте встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ньюкасл 4:1 Голы: 1:0 Олли Уоткинс (1'), 1:1 Фабиан Шер (17'), 2:1 Ян Матсен (64'), 3:1 Дэниел Бёрн (автогол) (73'), 4:1 Амаду Онана (75') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Бубакар Камара (Росс Баркли, 82'), Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Марко Асенсио (Амаду Онана, 72'), Джон МакГинн (Джейкоб Рэмси, 72'), Морган Роджерс (Дониелл Мален, 82'), Олли Уоткинс (Маркус Рашфорд, 82') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер (Мэтт Таргетт, 82'), Киран Триппьер (Эмиль Крафт, 76'), Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок, 76'), Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 66'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Александер Исак (Каллум Уилсон, 76'), Жоэлинтон Предупреждения: Фабиан Шер (13'), Жоэлинтон (41'), Бруно Гимарайнс (64'), Джейкоб Рэмси (88')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 3-й строчке с 59-ю баллами.