Спокойствие Соланке и железная оборона: «Тоттенхэм» — в полуфинале ЛЕ

С первых минут хозяева пытались взять своё за счёт давления и агрессии. Их настрой чувствовался задолго до стартового свистка: тифо, развернутое на трибунах, напоминало, что «орлы» уже дважды поднимали над головой трофей Лиги Европы. Первый опасный звон прозвучал, когда Экитике, выскочив один на один после длинного паса, оказался в шаге от гола. Но Микки ван де Вен — как будто движимый инстинктом выживания — догнал и обезвредил.
Тяжёлый, вязкий матч, где капли дождя впивались в газон и нервы, принял более-менее осмысленную форму лишь к середине первого тайма. Тогда же Тель — заменивший травмированного Сона — едва не открыл счёт, но Сантос взял его дальний удар.
VAR — наконец-то союзник «шпор»
Когда казалось, что первый тайм завершится без гола, случился ключевой момент: Мэддисон ворвался в штрафную и был сбит Сантосом. Арбитр не отреагировал, но VAR, как это часто бывает, вмешался и показал: это пенальти.
Ирония в том, что сам Постекоглу не раз жаловался на видеоповторы, считая их разрушителями темпа и духа игры. Но на этот раз именно они подарили «Тоттенхэму» шанс — и Соланке воспользовался им сполна. Уверенно, по центру ворот — и вот уже гости ведут 1:0.
Франкфурт давит — «Тоттенхэм» держит удар
Второй тайм прошёл под знаком отчаянных атак «Айнтрахта». Схири сотряс воздух над перекладиной со штрафного, потом заставил Викарио вытаскивать мяч ногами после плотного удара вблизи. Немцы злились, требовали пенальти после падения Экитике — но повторы показали: контакт минимальный, если был вообще. Даже банальное везение, кажется, начало разворачиваться лицом к лондонцам.
«Тоттенхэм», несмотря на напряжение, продолжал отвечать — пусть редко, но опасно. Ромеро мог закрыть вопрос, но его удар с углового прошёл рядом со штангой. А ближе к финальному свистку Викарио вновь выручил, отразив удар всё того же Схири, а затем и наблюдая, как Рамус Кристенсен умудряется не попасть в створ с убойной позиции.
Нечастый гость полуфиналов
Финальный свисток прозвучал как облегчение. Игроки бросались друг к другу в объятия, а Постекоглу, кажется, впервые за долгое время позволил себе улыбнуться. Его слова перед матчем о том, что полуфиналы в Европе — редкость для «Тоттенхэма», оказались пророческими. Теперь в шаге — финал еврокубка.
Календарь и таблица Лиги Европы
Сезон в АПЛ уже точно не станет для команды Постекоглу не станет триумфом. Но весна в Лиге Европы — шанс написать новую главу. Не на дне таблицы, не в тени «Арсенала», а там, где звучит гимн УЕФА и где нервы проверяются на высшем уровне. «Тоттенхэм» пока жив. И мечта — тоже.