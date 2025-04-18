Спокойствие Соланке и железная оборона: «Тоттенхэм» — в полуфинале ЛЕ

В матче, полном напряжения и нервов, «Тоттенхэм» наконец-то поймал ветер удачи в свои паруса. Под проливным дождём Франкфурта команда Энджа Постекоглу, чьё терпение в последние недели испытывалось на прочность, выстояла в схватке с «Айнтрахтом» и добыла минимальную, но важную победу. В центре внимания оказался Доминик Соланке, нападающий, чьё голевое затишье с января, но именно он стал голосом «шпор» в этой игре.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Айнтрахт Ф — Тоттенхэм 0:1 Гол: 0:1 Доминик Соланке (пенальти) (43') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Тута, Артур Теате, Натаниэль Браун (Ансгар Кнауфф, 76'), Эйе Скири, Хуго Ларссон (Элье Ваи, 76'), Марио Гётце (Фарес Шаиби, 17'), Жан-Маттео Баойя (Джан Узун, 58'), Уго Экитике Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Кевин Дансо, 85'), Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 45'), Родриго Бентанкур, Лукас Бергвалль, Педро Порро, Матис Тель (Папе Сарр, 79'), Доминик Соланке Предупреждения: Кауан Сантос (42'), Бреннан Джонсон (45 + 6'), Расмус Кристенсен (57'), Родриго Бентанкур (79'), Артур Теате (90 + 6'), Кристиан Ромеро (90 + 7')

С первых минут хозяева пытались взять своё за счёт давления и агрессии. Их настрой чувствовался задолго до стартового свистка: тифо, развернутое на трибунах, напоминало, что «орлы» уже дважды поднимали над головой трофей Лиги Европы. Первый опасный звон прозвучал, когда Экитике, выскочив один на один после длинного паса, оказался в шаге от гола. Но Микки ван де Вен — как будто движимый инстинктом выживания — догнал и обезвредил.

Тяжёлый, вязкий матч, где капли дождя впивались в газон и нервы, принял более-менее осмысленную форму лишь к середине первого тайма. Тогда же Тель — заменивший травмированного Сона — едва не открыл счёт, но Сантос взял его дальний удар.

Айнтрахт — Тоттенхэм globallookpress.com

VAR — наконец-то союзник «шпор»

Когда казалось, что первый тайм завершится без гола, случился ключевой момент: Мэддисон ворвался в штрафную и был сбит Сантосом. Арбитр не отреагировал, но VAR, как это часто бывает, вмешался и показал: это пенальти.

Ирония в том, что сам Постекоглу не раз жаловался на видеоповторы, считая их разрушителями темпа и духа игры. Но на этот раз именно они подарили «Тоттенхэму» шанс — и Соланке воспользовался им сполна. Уверенно, по центру ворот — и вот уже гости ведут 1:0.

Айнтрахт — Тоттенхэм globallookpress.com

Франкфурт давит — «Тоттенхэм» держит удар

Второй тайм прошёл под знаком отчаянных атак «Айнтрахта». Схири сотряс воздух над перекладиной со штрафного, потом заставил Викарио вытаскивать мяч ногами после плотного удара вблизи. Немцы злились, требовали пенальти после падения Экитике — но повторы показали: контакт минимальный, если был вообще. Даже банальное везение, кажется, начало разворачиваться лицом к лондонцам.

«Тоттенхэм», несмотря на напряжение, продолжал отвечать — пусть редко, но опасно. Ромеро мог закрыть вопрос, но его удар с углового прошёл рядом со штангой. А ближе к финальному свистку Викарио вновь выручил, отразив удар всё того же Схири, а затем и наблюдая, как Рамус Кристенсен умудряется не попасть в створ с убойной позиции.

Айнтрахт — Тоттенхэм globallookpress.com

Нечастый гость полуфиналов

Финальный свисток прозвучал как облегчение. Игроки бросались друг к другу в объятия, а Постекоглу, кажется, впервые за долгое время позволил себе улыбнуться. Его слова перед матчем о том, что полуфиналы в Европе — редкость для «Тоттенхэма», оказались пророческими. Теперь в шаге — финал еврокубка.

Календарь и таблица Лиги Европы

Сезон в АПЛ уже точно не станет для команды Постекоглу не станет триумфом. Но весна в Лиге Европы — шанс написать новую главу. Не на дне таблицы, не в тени «Арсенала», а там, где звучит гимн УЕФА и где нервы проверяются на высшем уровне. «Тоттенхэм» пока жив. И мечта — тоже.