«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:1, обзор гола

в гостях обыграл(1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Единственный гол в этом матче «шпоры» забили на 43-й минуте благодаря точному удару Доминика Соланке с пенальти.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Айнтрахт Ф — Тоттенхэм 0:1 Гол: 0:1 Доминик Соланке (пенальти) (43') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Тута, Артур Теате, Натаниэль Браун (Ансгар Кнауфф, 76'), Эйе Скири, Хуго Ларссон (Элье Ваи, 76'), Марио Гётце (Фарес Шаиби, 17'), Жан-Маттео Баойя (Джан Узун, 59'), Уго Экитике Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Кевин Дансо, 85'), Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 45'), Родриго Бентанкур, Лукас Бергвалль, Педро Порро, Матис Тель (Папе Сарр, 79'), Доминик Соланке Предупреждения: Кауан Сантос (42'), Бреннан Джонсон (45 + 7'), Расмус Кристенсен (57'), Родриго Бентанкур (79'), Артур Теате (90 + 5'), Кристиан Ромеро (90 + 7')

По сумме 2-х встреч (1:1 и 1:0) «Тоттенхэм» пробился в полуфинал Лиги Европы. «Айнтрахт» завершил свое выступление на турнире.