Наумов: Вряд-ли ЦСКА станет чемпионом России в этом сезоне

Экс-президентподелился мнением о шансахна чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«У ЦСКА были шансы на золотые медали, и они остаются. Но армейцам не хватает стабильности в игре. Иногда случаются провальные матчи. Нельзя говорить, что шансов у ЦСКА нет, но при этом они минимальны. Вряд ли красно-синие станут чемпионами России в этом сезоне, однако игроки и тренерский штаб должны верить в это.

Я с самого начала сезона говорил, что "Зенит" станет чемпионом. Были сомнения, когда "Краснодар" имел отрыв в пять очков. Теперь же нет сомнений, что "Зенит" добьётся своего и станет чемпионом. Питерцы более стабильны в плане игры, состава и остальных компонентов. "Краснодару" будет крайне сложно после недавнего поражения», — сказал Наумов Чемпионату.

После 24-х туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 50-ю баллами.