Мюллер: Это была игра упущенных возможностей

Нападающийпрокомментировал ничью в матче с(2:2).

«Не нужно говорить о том, что нам как-то не хватило энергии или были незаметно, что мы были абсолютно настроены на победу в матче. В итоге наша эффективность оказалась не на том уровне, на который мы рассчитывали. Тем не менее, наверное, это была отличная игра, в частности, для болельщиков. В целом было много энергии и энтузиазма, но, конечно, это была игра упущенных возможностей», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

Календарь и таблица Бундеслиги

Команда Венсана Компани продолжает лидировать в чемпионате с 69 очками. «Боруссия» Д (42) — восьмая.