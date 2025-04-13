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    Мусаев: Ошибка была в том, что сыграли в более оборонительный футбол

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил причины разгромного поражения своей команды в матче 24-го тура против «Зенита» (1:4).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Хорошее начало: забили, хорошо играли. Дальше наша ошибка была в том, что сыграли в более оборонительный футбол. Слишком прижались, а нужно было продолжать то, что получалось. Пропустили первый мяч — не хватило агрессии в средней части поля, дали пробить Глушенкову, не среагировали на добивание. Во втором мяче тоже ошибки одна за другой.

    Во втором тайме пытались переломить игру, сделали замены, но "Зенит" практически не дал шанса. Концовка была плохая. Нельзя бросать играть», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой победы «Зенит» вернулся на второе место в таблице РПЛ с 50 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до двух.

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