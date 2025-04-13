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    Алонсо: У нас еще есть пять матчей, и мы должны продолжать бороться

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    Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о матче против «Униона» (0:0).

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Мы не показали достаточно хорошую игру. Несмотря на стремление к победе, нам не удалось использовать свои возможности для гола. Но это не повод для уныния — у нас ещё есть пять матчей, и мы должны продолжать бороться», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

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    В активе «Байера» стало 63 очка. Подопечные Хаби Алонсо занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион» с 34 очками находится на 13-й строчке.

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