Алонсо: У нас еще есть пять матчей, и мы должны продолжать бороться

Главный тренер леверкузенскоговысказался о матче против(0:0).

«Мы не показали достаточно хорошую игру. Несмотря на стремление к победе, нам не удалось использовать свои возможности для гола. Но это не повод для уныния — у нас ещё есть пять матчей, и мы должны продолжать бороться», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

В активе «Байера» стало 63 очка. Подопечные Хаби Алонсо занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион» с 34 очками находится на 13-й строчке.