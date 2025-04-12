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    «Бавария» и «Боруссия» Д сыграли результативную ничью в матче Бундеслиги

    «Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Боруссия Д
    В центральном матче 29-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» не смогла переиграть дортмундскую «Боруссию» — 2:2.

    Вальмедар Антон
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    Вальмедар Антон

    Все основные события развивались во втором тайме.

    На 48-й минуте гостей вывел вперед Макси Байер с передачи Юлиана Рюэрсона.

    «Бавария» смогла отыграться на 65-й минуте благодаря голу Рафаэля Геррейру, которому ассистировал Томас Мюллер.

    Через 4 минуты хозяева были уже впереди после точного удара Сержа Гнабри.

    Но «шмели» смогли уйти от поражения на 75-й минуте после гола Вальдемара Антона.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Боруссия Д 2:2
    Голы: 0:1 Максимилиан Байер (48'), 1:1 Рафаэл Геррейру (65'), 2:1 Серж Гнабри (69'), 2:2 Вальдемар Антон (75') Бавария: Йонас Урбиг, Эрик Дайер, Ким Мин Джэ (Рафаэл Геррейру, 54'), Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Леон Горецка (Александар Павлович, 63'), Майкл Олисе, Лерой Зане (Серж Гнабри, 64'), Томас Мюллер (Кингсли Коман, 81'), Гарри Кейн Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Рами Бенсебаини, 81'), Паскаль Грос, Салих Озкан (Феликс Нмеча, 71'), Эмре Джан, Серу Гирасси, Максимилиан Байер (Карим Адейеми, 81'), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 71'), Daniel Svensson

    Команда Венсана Компани продолжает лидировать в чемпионате с 69 очками. «Боруссия» Д (42) — восьмая.

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