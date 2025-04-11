Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

сообщил о продлении контракта с египетским форвардом

Пресс-служба клуба опубликовала в социальной сети X фотографию игрока, сидящего на троне, с подписью «Он остается».

Салах присоединился к красным летом 2017 года. В составе «Ливерпуля» египтянин выигрывал чемпионат Англии, все внутренние кубки, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Мохамед провел 43 матча во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами.

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По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Салаха составляет 55 млн евро.