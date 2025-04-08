Луис Энрике: «ПСЖ» и «Астон Вилла» равны

Главный тренервысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Я бы сказал, что "Астон Вилла" похожа на нашу команду в том смысле, что в ней много универсальных игроков. Трудно даже предположить, кто выйдет у них в стартовом составе. Для обеих команд это будет сложное противостояние.

Я думаю, что обе команды равны. Против "Ливерпуля" все говорили, что у нас нет шансов. Были команды, которые могли выйти в следующий раунд. Нам придется сделать то, что мы должны сделать, чтобы пройти дальше», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Команды сойдутся между собой завтра, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.