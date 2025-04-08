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    Луис Энрике: «ПСЖ» и «Астон Вилла» равны

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я бы сказал, что "Астон Вилла" похожа на нашу команду в том смысле, что в ней много универсальных игроков. Трудно даже предположить, кто выйдет у них в стартовом составе. Для обеих команд это будет сложное противостояние.

    Я думаю, что обе команды равны. Против "Ливерпуля" все говорили, что у нас нет шансов. Были команды, которые могли выйти в следующий раунд. Нам придется сделать то, что мы должны сделать, чтобы пройти дальше», — приводит слова Энрике RMC Sport.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Команды сойдутся между собой завтра, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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