Прошлый раунд был легче для «Арсенала». «Канониры» разнесли ПСВ 9:3 по сумме двух встреч. Команда Микеля Артеты не проигрывает уже 7 матчей подряд — 4 ничьи и 3 победы. Последним результатом «красно-белых» стала ничья с «Эвертоном» в АПЛ.
«Реалу» со жребием повезло меньше. У подопечных Анчелотти был непростой раунд с мадридским «Атлетико». Все решалось в серии пенальти, в которой «сливочные» оказались удачливее соперника. Последние матчи гости провели неубедительно. «Реал» с трудом вышел в финал Кубка Испании, одолев «Реал Сосьедад», а 5 апреля «галактикос» уступили 1:2 «Валенсии», которая переживает не лучшие времена.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru приготовили два прогноза на этот поединок. Они предложили ставку за 3.45 и более смелый вариант за 8.00.
- Букмекеры: 2.21 — победа «Арсенала», 3.45 — ничья, 3.60 — победа «Реал».
- Искусственный интеллект считает, что матч пройдет без забитых голов.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
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