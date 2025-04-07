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    Компани — об 1/4 ЛЧ: Постараемся создать проблемы для «Интера»

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера». Специалист отметил силу соперника, назвав итальянский клуб одной из сильнейших команд турнира.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Мы постараемся сыграть в свой футбол. Мы постараемся создать проблемы для "Интера". Они знают, как действовать на разных этапах матча, и они являются одной из сильнейших команд», — приводит слова главного тренера «Баварии» Джанлуко Ди Марцио.

    Компани добавил, что вся команда, включая Томаса Мюллера, мотивирована и готова к борьбе, так как участие в таких матчах является мечтой для каждого футболиста.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером» пройдет 8 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене.

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