Компани — об 1/4 ЛЧ: Постараемся создать проблемы для «Интера»

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
«Мы постараемся сыграть в свой футбол. Мы постараемся создать проблемы для "Интера". Они знают, как действовать на разных этапах матча, и они являются одной из сильнейших команд», — приводит слова главного тренера «Баварии» Джанлуко Ди Марцио.
Компани добавил, что вся команда, включая Томаса Мюллера, мотивирована и готова к борьбе, так как участие в таких матчах является мечтой для каждого футболиста.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером» пройдет 8 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене.