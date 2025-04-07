Компани — об 1/4 ЛЧ: Постараемся создать проблемы для «Интера»

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против миланского. Специалист отметил силу соперника, назвав итальянский клуб одной из сильнейших команд турнира.

«Мы постараемся сыграть в свой футбол. Мы постараемся создать проблемы для "Интера". Они знают, как действовать на разных этапах матча, и они являются одной из сильнейших команд», — приводит слова главного тренера «Баварии» Джанлуко Ди Марцио.

Компани добавил, что вся команда, включая Томаса Мюллера, мотивирована и готова к борьбе, так как участие в таких матчах является мечтой для каждого футболиста.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером» пройдет 8 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене.