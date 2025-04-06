проведут очную встречу в рамках поединка 30-го тура испанской Примеры, который состоится на стадионе «Керамика» 6 апреля в 22:00 мск.

Обе команды входят в топ-6. В случае поражение ни одна, ни другая ничего не потеряют. «Вильярреал» останется на 6-й позиции, а «Атлетик» будет 4-м.

В предыдущем туре «Вильярреал» на выезде выиграл у «Хетафе» 2:1. «Баски» не смогли победить «Осасуну» и довольствовались нулевой ничьей.

В очных встречах сейчас перевес на стороне «Атлетика» — 3 победы, одна ничья и одна победа в активе «желтых».

Прогнозы и ставки

Данные для ставок:

Сайт LiveSport.Ru дал прогноз, с которым можно ознакомиться здесь.

дал прогноз, с которым можно ознакомиться здесь. Букмекеры: 2.40 на «Вильярреал», 3.00 на «Атлетик», 3.35 на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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