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    Приблизится ли «Вильярреал» к «Атлетику»?

    Вильярреал — Атлетик: Соперники претендует на выход в Лигу чемпионов, но кто окажется сильнее в очной битве? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.85

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    Айозе Перес
    6 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Апреля 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 28-ми поединков испанского первенства набрал 47 баллов и находится на пятой позиции в зоне еврокубков.

    Команда в таблице на шесть очков отстает от нынешнего соперника, который провел на игру больше, а заодно и от зоны Лиги чемпионов, поэтому ей важно выиграть.

    Вильярреал — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура Ла Лиги левантийцы на чужом поле одержали победу над «Хетафе» (2:1).

    Перед этим в 28-м туре испанского первенства «Желтая Субарина» осталась без очков, когда на своем поле потерпела поражение от мадридского «Реала» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Пепе и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Вильярреал» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

    Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая не сулит им хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть одинаковый класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.

    Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» после 29-ти туров испанского первенства набрал 53 пункта и борется за попадание в Лигу чемпионов, для чего достаточно финишировать четвертым.

    Команда находится как раз на этом месте с отставанием в четыре очка от третьего в таблице «Атлетико» и с отрывом в шесть — от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 29-го тура испанского первенства «Львы» на своем поле набрали лишь один балл, сыграв вничью с «Осасуной» (0:0).

    Перед этим в 28-м туре баскский коллектив уже взял три очка, когда на чужом поле одержал победу над «Севильей» (1:0).

    Не сыграют: травмирован — Руис де Галаррета, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неубедительные результаты соперника в последнее время.

    Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Вильярреала» забивали больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Атлетика» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетика» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.45, победа «Атлетика» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в шести из 11-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Вильярреала».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    Вильярреал — Атлетик: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 06.04.202522:00. Приблизится ли «Вильярреал» к «Атлетику»?
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