«Лацио» обыграл «Аталанту» в Бергамо и вернулся в гонку за ЛЧ

Перед игрой обе команды находились не в лучшем состоянии. У «Аталанты» сразу шесть потерь: Скамакка, Толой, Коссуну, Скалвини, Пош и Палестра остались вне заявки. У «Лацио» ситуация тоже была напряжённой: без Романьоли, Патрика и Гендузи, с Таварешем, получившим очередную травму уже на 34-й минуте, и с молодым Христосом Мандасом в воротах. Впрочем, именно он в итоге стал одной из главных фигур встречи.
Решающий первый тайм
Первый тайм прошёл под знаком осторожности. Обе команды действовали с опаской, зная, что поражение может стоить очень дорого. «Аталанта» пыталась раскачать фланги через Лукмана и Дзаппакосту, но без нужной остроты. «Лацио» отвечал редкими выпадами, самым опасным из которых стал момент с участием Деле-Баширу и Закканьи — Колашинац в последний момент вынес мяч с пустых ворот.
Игра окончательно раскрылась во втором тайме. Сначала «Аталанта» едва не вышла вперёд — Колашинац прострелил на Ретеги, тот бил с линии вратарской, но Мандас каким-то чудом парировал удар. А затем пришёл ответ «Лацио»: длинный пас от вратаря, борьба Деле-Баширу, скидка — и Исаксен в подкате замыкает с девяти метров. Один момент, один точный удар — и этого хватило.
Бессилие «Аталанты» и спокойствие «Лацио»
После пропущенного мяча «Аталанта» попыталась штурмовать ворота соперника в последние полчаса игры. Давление шло, но без идей. Ни Лукман, ни Де Кетеларе, ни Ретеги не смогли предложить чего-то нестандартного. В одной из последних атак Колашинац, выйдя на ударную позицию, зачем-то решил отдать пас, который перехватил дебютант Провстгор. Брешанини бил головой после подачи Дзаппакосты — и снова мимо. Всё как будто рядом, но каждый раз чуть-чуть мимо сути.
«Лацио» в свою очередь показал зрелость. Команда Барони не форсировала события, но действовала чётко и дисциплинированно. Умело держала темп, не позволяя «Аталанте» нащупать ритм. Особенно уверенно сыграли молодые футболисты, которые достойно заменили травмированных партнёров.
Гонка за Лигу чемпионов обостряется
После этой победы «Лацио» подбирается к четвёртому месту на расстояние одного очка, а от «Аталанты» его теперь отделяют всего три. В борьбе за ЛЧ остаются шесть команд — «Аталанта», «Лацио», «Фиорентина», «Болонья», «Рома» и «Ювентус». И бергамаскам срочно нужно приходить в себя — конкуренты не простят ещё одной такой осечки.
Символично, что перед матчем с «Лацио» «Аталанта» ещё мечтала о скудетто. Теперь ей придётся думать, как бы не остаться без Лиги Чемпионов.