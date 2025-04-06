«Лацио» обыграл «Аталанту» в Бергамо и вернулся в гонку за ЛЧ

«Аталанта» на пороге кризиса. Команда Джан Пьеро Гасперини потерпела третье поражение подряд, снова не забив ни одного мяча, и теперь всерьёз рискует потерять место в зоне Лиги чемпионов. На этот раз фатальным стал домашний матч против «Лацио» — минимальное поражение, и снова без намёка на реализацию. Героем встречи стал Густав Исаксен, чей гол в начале второго тайма принёс «орлам» важнейшую победу и вдохнул жизнь в их турнирные амбиции.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Лацио 0:1 Гол: 0:1 Густав Исаксен (54') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Марко Брешианини, 78'), Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац, Рауль Белланова, Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Хуан Куадрадо (Шарль Де Кетеларе, 58'), Адемола Лукман (Лазар Самарджич, 74'), Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 75') Лацио: Христос Мандас, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 34'), Самуэль Жиго (Oliver Provstgaard, 68'), Марио Хила, Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 68'), Фисайо Деле-Баширу, Николо Ровелла, Реда Белахьяне, Мануэль Лаццари, Булайе Диа (Матиас Весино, 84'), Лум Чауна (Густав Исаксен, 46') Предупреждения: Николо Ровелла (40'), Зеад Колашинац (77'), Мануэль Лаццари (88')

Перед игрой обе команды находились не в лучшем состоянии. У «Аталанты» сразу шесть потерь: Скамакка, Толой, Коссуну, Скалвини, Пош и Палестра остались вне заявки. У «Лацио» ситуация тоже была напряжённой: без Романьоли, Патрика и Гендузи, с Таварешем, получившим очередную травму уже на 34-й минуте, и с молодым Христосом Мандасом в воротах. Впрочем, именно он в итоге стал одной из главных фигур встречи.

Решающий первый тайм

Первый тайм прошёл под знаком осторожности. Обе команды действовали с опаской, зная, что поражение может стоить очень дорого. «Аталанта» пыталась раскачать фланги через Лукмана и Дзаппакосту, но без нужной остроты. «Лацио» отвечал редкими выпадами, самым опасным из которых стал момент с участием Деле-Баширу и Закканьи — Колашинац в последний момент вынес мяч с пустых ворот.

Аталанта – Лацио globallookpress.com

Игра окончательно раскрылась во втором тайме. Сначала «Аталанта» едва не вышла вперёд — Колашинац прострелил на Ретеги, тот бил с линии вратарской, но Мандас каким-то чудом парировал удар. А затем пришёл ответ «Лацио»: длинный пас от вратаря, борьба Деле-Баширу, скидка — и Исаксен в подкате замыкает с девяти метров. Один момент, один точный удар — и этого хватило.

Аталанта – Лацио globallookpress.com

Бессилие «Аталанты» и спокойствие «Лацио»

После пропущенного мяча «Аталанта» попыталась штурмовать ворота соперника в последние полчаса игры. Давление шло, но без идей. Ни Лукман, ни Де Кетеларе, ни Ретеги не смогли предложить чего-то нестандартного. В одной из последних атак Колашинац, выйдя на ударную позицию, зачем-то решил отдать пас, который перехватил дебютант Провстгор. Брешанини бил головой после подачи Дзаппакосты — и снова мимо. Всё как будто рядом, но каждый раз чуть-чуть мимо сути.

«Лацио» в свою очередь показал зрелость. Команда Барони не форсировала события, но действовала чётко и дисциплинированно. Умело держала темп, не позволяя «Аталанте» нащупать ритм. Особенно уверенно сыграли молодые футболисты, которые достойно заменили травмированных партнёров.

Аталанта – Лацио globallookpress.com

Гонка за Лигу чемпионов обостряется

После этой победы «Лацио» подбирается к четвёртому месту на расстояние одного очка, а от «Аталанты» его теперь отделяют всего три. В борьбе за ЛЧ остаются шесть команд — «Аталанта», «Лацио», «Фиорентина», «Болонья», «Рома» и «Ювентус». И бергамаскам срочно нужно приходить в себя — конкуренты не простят ещё одной такой осечки.

Календарь и таблица Серии А

Символично, что перед матчем с «Лацио» «Аталанта» ещё мечтала о скудетто. Теперь ей придётся думать, как бы не остаться без Лиги Чемпионов.