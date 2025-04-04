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    Лерой Сане«Аугсбург» — «Бавария». Онлайн
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    Хайкин рассказал о различии менталитетов футболистов в России и Норвегии

    Футбол Будё-Глимт Футбол России
    Вратарь норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин прокомментировал различие менталитетов российских и норвежских футболистов.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    «Мне сделали пару раз замечание, что лучше не орать. Давай сделаем выводы. Например, проигрываем 0:1 после первого тайма. У нас начинают орать, бросать бутсы. Здесь абсолютно это не принято, такое не любят, не уважают. У них — абсолютное спокойствие и решение проблемы на месте. Окей, мы играем плохо, это факт.

    Мы начинаем общаться. И даже тренер спрашивает у ребят, что мы можем сделать лучше. Он дает свое мнение, мы — свое. И мы начинаем сходиться в них», — рассказал 29-летний вратарь в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Оkko.

    Хайкин выступает за норвежский клуб с 2019 года с небольшим перерывом в 2023 году, когда россиянин перешел в английский «Бристоль Сити», но уже в конце марта вернулся в Норвегию.

    Вместе с «Буде-Глимт», Хайкин стал четырехкратыным чемпионом Норвегии, а также доходил до четвертьфиналов Лиги конференций УЕФА-2021/2022 и Лиги Европы-2024/2025.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Норвежский клуб проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против итальянского «Лацио» 10 апреля на своем поле. Начало матча в 19:45 по московскому времени.

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