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    Луис Энрике: Мы очень мотивированы выиграть Лигу 1 дома

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Анже», в которой его команда может досрочно стать чемпионом.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я повторю то, что уже говорил в последние несколько недель: мы практически чемпионы, но сезон в Лиге 1 закончится не завтра. Нам предстоит побить несколько рекордов. Так что мы постараемся быть максимально конкурентоспособными. Мы, конечно, отпразднуем титул с нашими болельщиками в конце игры, если сможем победить завтра. Мы очень мотивированы выиграть Лигу 1 дома, перед своими болельщиками. Это будет особенный момент, и мы хотим быть к нему готовы.

    Есть рекорды, которые не интересовали меня до настоящего момента. Например, есть идея закончить этот сезон без поражений, что поможет нам лучше подготовиться к концу сезона», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» и «Анже» сойдутся между собой завтра, 5 апреля. Если парижане победят, то станут чемпионами.

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