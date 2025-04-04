«Аугсбург» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

Мюнхенскаяодержала победу надв гостевом матче 28-го тура Бундеслиги — 3:1.

В первом тайме команды обменялись голами — счет открыл защитник хозяев Яннулисна 30-й минуте встречи. На 42-й минуте счет сравнял Джамал Мусиала.

Во второй половине встречи «Аугсбург» остался в меньшинстве после удаления Цезигера. Мюнхенцы после этого отличились дважды — сначала Харри Кейн вывел вперед «Баварию» на 62-й минуте, а окончательный счет установил автогол защитника хозяев Матсимы на 93-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Бавария 1:3 Голы: 1:0 Димитрис Яннулис (30'), 1:1 Джамал Мусиала (42'), 1:2 Гарри Кейн (60'), 1:3 Крислен Матсима (автогол) (90 + 3') Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Цедрик Цезигер, Димитрис Яннулис, Кристиян Якич, Фрэнк Аниика (Мергим Бериша, 81'), Фредрик Йенсен (Кевен Шлоттербек, 61'), Мариус Вольф (Мерт Кёмюр, 81'), Алексис Клод-Морис (Эльвис Реджбечай, 61'), Самюэль Эссенде (Филлип Тиц, 74') Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Лерой Зане (Рафаэл Геррейру, 90'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 54'), Майкл Олисе (Серж Гнабри, 67'), Жоау Палинья, Конрад Лаймер, Гарри Кейн (Габриэль Видович, 90') Предупреждения: Цедрик Цезигер (32'), Алексис Клод-Морис (45 + 1'), Цедрик Цезигер (59'), Джеффри Гауэлеу (84')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги с 68 очками. «Аугсбург» (39) — восьмой.