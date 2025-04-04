Артета: Де Брейне — один из лучших футболистов в истории Премьер-лиги

Главный тренервысказался об уходеизпо окончании сезона.

«Я не знаю, на каком он месте, на первом, втором или третьем, но для меня он один из лучших футболистов в истории Премьер-лиги.

Я никогда не видел и никогда не играл с игроком, способным действовать настолько точно на высокой скорости. Он может бежать со скоростью 33 или 34 километра в час и отдать идеальную передачу на 30 метров мимо двух защитников. Я никогда не видел, чтобы кто-то такое делал на столь высокой скорости», — цитирует Артету The Athletic.

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Де Брейне перебрался в «Манчестер Сити» в 2015 году. Он провел 413 матчей, в которых забил 106 мячей и сделал 174 ассиста, выиграв с командой 16 трофеев.