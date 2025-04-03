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    Тренер «Реймса»: Нам придется поставить против «ПСЖ» трамвай

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Реймс ПСЖ
    Главный тренер «Реймса» Самба Диавара высказался о предстоящем финале Кубка Франции против «ПСЖ».

    «Реймс»
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    «Реймс»

    «Возможно, на "Стад де Франс" нам придется поставить трамвай или что-то в этом роде.

    На мой взгляд, это команда с другой планеты. Прежде всего, мы встречались с "ПСЖ" в удачные для нас даты: они либо готовились к матчу Лиги чемпионов, либо только что провели матч в Лиге чемпионов. Так что, если нам немного повезет, мы спасемся и нам не придется играть в стыковых матчах, в то время как они, я надеюсь, сыграют в финале Лиги чемпионов.

    Это правда, что мы дважды играли с "Пари Сен-Жермен" и ни разу не проиграли. Но это команда, с которой на данный момент не может сравниться никто в Лиге 1. Они непобедимы. Даже в еврокубках, как мы убедились на примере матча с "Ливерпулем", они очень, очень сильны. Но... матч состоится через два месяца, и к тому времени много воды утечет», — цитирует Диавару RMC Sport.

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