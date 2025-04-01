Кейн: Я сделал много вещей, которые хотел сделать в своей карьере

Нападающий мюнхенскойотреагировал на то, что до сих пор не смог выиграть ни одного трофея.

«Я сделал много вещей, которые хотел сделать в своей карьере. Конечно, я знаю, что командный трофей — это то, о чём все будут вспоминать, но в конечном итоге, вы знаете, вы должны сделать всё возможное в любой ситуации. И я чувствую, что я это сделал.

С самого начала я всегда думал о том, насколько последовательным могу быть. Я смотрел на великих игроков и на то, что делало их великими, и это было не просто время от времени, это было год за годом. И это было моим большим стремлением быть постоянно одним из лучших игроков в мире. И это стремление будет со мной до конца моей карьеры, независимо от того, закончу ли я её с одним трофеем или с 20 трофеями. В конечном счёте это не изменит моего мышления и того, чего я хочу достичь и как пытаюсь этого достичь.

У нас есть ещё одна возможность в этом году выиграть несколько трофеев, и это было бы невероятно, и, возможно, это немного остановит этот шум вокруг меня. Но, я думаю, в футболе в целом всегда будут люди, которые сомневаются в тебе, люди, которые критикуют тебя. Самое главное, чтобы ты знал, чего ты пытаешься достичь. Твои товарищи по команде уважают тебя за то, как ты работаешь, и клуб уважает тебя, и болельщики уважают тебя, и это в конечном счёте то, о чём я забочусь», — приводит слова Кейна ESPN.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что до «Баварии» Кейн на протяжении длительного времени защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».