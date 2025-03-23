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    «СКА-Хабаровск» в большинстве дожал «Ротор»

    «СКА-Хабаровск» — «Ротор»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 25-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» в родных стенах переиграл «Ротор» со счетом 1:0.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    Автором единственного гола стал Юрий Журавлев.

    Отметим, что Алексей Шумских из «Ротора» был удален на 34-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — Ротор 1:0
    Гол: 1:0 Юрий Журавлёв (84') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Егор Носков, Никита Першин, Борха Мартинес (Bolataev D., 80'), Рамазан Гаджимурадов (Iosipoi M., 74'), Артем Симонян, Камран Алиев (Александр Гаглоев, 74'), Георгий Гонгадзе (Альбек Гонгапшев, 65'), Gurban G. Ротор: Никита Чагров, Алексей Шумских, Александр Клещенко, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Сергей Макаров, Михаил Мальцев (Тимур Касимов, 62'), Евгений Болотов (Shilnikov G., 62'), Никита Плотников (Юрий Завезён, 80'), Дмитрий Лаврищев (Илья Сафронов, 46'), Максим Турищев (Максим Швецов, 39') Предупреждение: Борха Мартинес (15')

    Календарь и таблица РПЛ

    «СКА-Хабаровск» с 38 очками занимает шестое место в таблице чемпионата. «Ротор» (33) — восьмой.

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