Россия — Гренада: счет матча 5:0, обзор голов

сборная России Фото: globallookpress.com
Точными ударами в этой игре смогли отметиться Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.
Футбол. BetBoom Матчи сборной России
Россия — Гренада 5:0
Голы: 1:0 Данил Пруцев (16'), 2:0 Арсен Адамов (42'), 3:0 Артём Дзюба (43'), 4:0 Артём Дзюба (53'), 5:0 Зелимхан Бакаев (60') Предупреждение: Александр Солдатенков (20')
Отметим, что Дзюба забил свой 31-й мяч в футболке сборной и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.
25 марта у сборной России будет матч против команды Замбии.