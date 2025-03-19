Россия — Гренада: счет матча 5:0, обзор голов

В товарищеском матче, который прошел в Москве,переиграласо счетом 5:0.

Точными ударами в этой игре смогли отметиться Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Футбол. BetBoom Матчи сборной России Россия — Гренада 5:0 Голы: 1:0 Данил Пруцев (16'), 2:0 Арсен Адамов (42'), 3:0 Артём Дзюба (43'), 4:0 Артём Дзюба (53'), 5:0 Зелимхан Бакаев (60') Предупреждение: Александр Солдатенков (20')

Отметим, что Дзюба забил свой 31-й мяч в футболке сборной и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

25 марта у сборной России будет матч против команды Замбии.