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    Сборная России разбила Гренаду в товарищеском матче

    Россия — Гренада: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Гренады
    В товарищеском матче, который прошел в Москве, сборная России переиграла команду Гренады со счетом 5:0.

    сборная России
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    сборная России

    Точными ударами в этой игре смогли отметиться Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

    Футбол. BetBoom Матчи сборной России
    Россия — Гренада 5:0
    Голы: 1:0 Данил Пруцев (16'), 2:0 Арсен Адамов (42'), 3:0 Артём Дзюба (43'), 4:0 Артём Дзюба (53'), 5:0 Зелимхан Бакаев (60') Предупреждение: Александр Солдатенков (20')

    Отметим, что Дзюба забил свой 31-й мяч в футболке сборной и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

    25 марта у сборной России будет матч против команды Замбии.

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