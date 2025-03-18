В «Интер Майами» рассказали о травме Месси

Сайтопубликовал заявление по поводу состояния капитана

У форварда выявили незначительную травму приводящей мышцы бедра

Ранее Месси не был включен в окончательный состав сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией.

«Сегодня утром Месси прошел МРТ, чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце бедра, который он испытал во время матча против "Атланта Юнайтед" (2:1).

Результаты обследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Его клинический прогресс и реакция на лечение определят его готовность к соревнованиям», — говорится в заявлении клуба.