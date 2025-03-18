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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    В «Интер Майами» рассказали о травме Месси

    Футбол MLS Интер Майами
    Сайт «Интер Майами» опубликовал заявление по поводу состояния капитана Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    У форварда выявили незначительную травму приводящей мышцы бедра

    Ранее Месси не был включен в окончательный состав сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией.

    «Сегодня утром Месси прошел МРТ, чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце бедра, который он испытал во время матча против "Атланта Юнайтед" (2:1).

    Результаты обследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Его клинический прогресс и реакция на лечение определят его готовность к соревнованиям», — говорится в заявлении клуба.

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